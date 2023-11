Erneuerbare Energien in Grevenbroich Drei Schulen erhalten 2024 Fotovoltaik-Anlagen

Seit längerem befasst sich bei den Stadtbetrieben die Arbeitsgruppe „Nachhaltiges Bauen und Sanieren“ mit der energetischen Ertüchtigung der Stadt-Gebäude. Die Schulen sind, wie aus dem Energiebericht 2022 der Stadt hervorgeht, insgesamt die größten „Stromfresser“ unter den städtischen Immobilien. In den Schulen werden rund 40 Prozent des gesamten Strombedarfs in allen Stadt-Gebäuden (3,7 Millionen Kilowattstunden 2021) verbraucht. „Fotovoltaik-Anlagen auf städtischen Gebäuden, wie zum Beispiel Schulen, tragen zu mehr Energiesicherheit und Klimaschutz bei. Zudem sind sie eine Quelle günstiger Energie“, sagt Stadtsprecher Lukas Maaßen. Pionier auf Grevenbroicher Schuldächern ist eine Anlage auf dem Dach des Erweiterungsbaus der Grundschule in Kapellen, mit 16 Kilowattpeak Leistung ist sie aber recht klein.