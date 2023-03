Windrad-Havarie in Grevenbroich Rotorarm weiter abgeknickt – 22 Tonnen vor Absturz

Grevenbroich · Das Rotorblatt baumelt am abgeknickten Windrad-Arm. Die Bergung ist gefährlich. Der Schweizer Hersteller sucht nach einer Lösung und will am Projekt festhalten. Ob die Anlage aber in Grevenbroich neu aufgebaut wird, ist noch offen.

28.03.2023, 09:26 Uhr

Seit Montag hängt eines der Rotorblätter komplett herunter. Die Bergung ist sehr gefährlich – niemand darf dem Windrad zu nahe kommen. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra

Dem neuartigen Vertikal-Windrad auf der Frimmersdorfer Höhe darf sich weiterhin niemand nähern. Der Sperrradius von 500 Metern um die am Samstag havarierte Anlage ist zwar aufgeweicht worden, nachdem sich die Wetterlage entspannt hatte. Aber noch immer drohen schwere Teile aus einer Höhe von mehr als 70 Metern abzustürzen. Deshalb bleibt der Bereich unmittelbar an dem Prototyp Sperrgebiet. Problematisch: Ein Rotorblatt hängt nach wie vor „am seidenen Faden“ und droht abzustürzen. Es handelt sich dabei um ein 54 Meter langes und 22 Tonnen schweres Teil, das im Wesentlichen aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht.