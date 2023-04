Vorbereitung für den City-Lauf in Grevenbroich Offener Lauftreff ab diesem Dienstag an der Erftbrücke

In neun Wochen fällt der Startschuss für die siebte Auflage des City-Laufs in Grevenbroich. Die Organisatoren richten sich mit dem Volkslauf keinesfalls nur an sportliche Profis: Auch Ungeübte sollen mitmachen können. Wer mit einer Teilnahme am 2. Juni liebäugelt und sich vorbereiten möchte, hat ab diesem Dienstag die Möglichkeit dazu, sich anderen Läufern anzuschließen: Ab sofort findet bis zum Tag des City-Laufs jeden Dienstagabend wieder ein Lauftreff statt – immer um 19 Uhr. Treffpunkt ist die Erftbrücke an der Schlossstraße, in unmittelbarer Nähe zum TuS-Heim.