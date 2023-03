Aluminium-Industrie in Grevenbroich Real Alloy Europa gekauft – Speira meldet Übernahme-Abschluss

Das Aluminium-Unternehmen Speira hat am Freitagnachmittag verkündet, dass die Übernahme des Europa-Geschäfts von Real Alloy abgeschlossen ist. Bislang waren beide Unternehmen an der Aluminiumstraße Nachbarn – der größere hat den kleineren nun „geschluckt“. Weite Teile der 230 Mitarbeiter zählenden Real-Alloy-Belegschaft in Grevenbroich hatten in den vergangenen Tagen mit einem Vertragsabschluss zum Quartalsende gerechnet. Sie sollten Recht behalten. Für Montag, 13.30 Uhr, soll es eine Betriebsversammlung im Werk geben, bei der das Speira-Management über das weitere Vorgehen informieren soll.