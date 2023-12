Behinderten-Sportgemeinschaft in Grevenbroich Sitzballer frieren auf kaltem Hallenboden

Die Sitzballer der Behinderten-Sportgemeinschaft Grevenbroich (BSG) frieren sich bei ihren Trainings den Allerwertesten ab. Denn in der kleinen Halle des Pascal-Gymnasiums, die sie übergangsweise seit einigen Monaten nutzen, ist es viel zu kalt. 14,4 Grad Celsius hat Horst Baum in Bodennähe gemessen – „und das ist kein Zustand für unseren Sport, der ausschließlich im Sitzen ausgeübt wird, das geht sofort in den Rücken“, sagt der Vorsitzende. Er hat sich an die Stadt gewandt und um höhere Temperaturen gebeten, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Das Sportamt will den Körperbehinderten lediglich 17 Grad zugestehen. Für die BSG ist das keine Lösung. „Arschkalt“, sagt Baum.