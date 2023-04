Neue Ausstellung in Grevenbroich Franz-Anton Lenze zeigt „Text-Bilder“ aus bis zu 25.000 Lego-Steinen

Insgesamt 30 solcher „Text-Bilder“ stellt der Grevenbroicher im Museum der niederrheinischen Seele aus. Zu sehen sind dort Werke, denen unterschiedliche Schriftsysteme zugrunde liegen. Ein Beispiel: die Brailleschrift, die besser als Blindenschrift bekannt ist. Die Buchstaben des Alphabets werden in unterschiedlichen Anordnungen von Punkten dargestellt, die sich perfekt auf den „Zwei-mal-drei“-Stein von Lego übertragen lassen. Mit runden Einer-Steinen „aktiviert“ Lenze in seiner Kunst Buchstabe für Buchstabe und wählt die Farben so, dass sie im Ganzen ein zum Text passendes Motiv ergeben. Das ist ihm etwa beim Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ gelungen, das er komplett mit Lego-Steinen in Blindenschrift gesetzt hat. Schauen sich Betrachter das Werk aus weiterer Entfernung an, wird ein Birnbaum sichtbar. Die Texte in Standard-Schrift stehen jeweils neben den Werken.