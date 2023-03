Bildende Kunst in Straelen Auf Spurensuche im Ruhrgebiet

Der Titel ihres Ölbilds „Erinnerungen an die Kohle“ gibt die Leitlinie ihrer Arbeiten vor. Sie kombiniert das Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes, der Kohle in eine Schubkarre schaufelt, mit ihren vorwiegend düsteren Farben, die wiederum Bezug auf die Kohle nehmen. In „Erinnerungen an Ausflug zum See“ schildert sie bunt ihren gewohnten Weg zum Wasser. „Erinnerungen an Farben der Zeche“ hat als ein Element eine Schwarz-Weiß-Aufnahme jenes Zechenhauptgebäudes, mit Ölfarben garniert. Und „Erinnerungen an Zechenraum“ zeigt die alte Waschkaue, einen Bergmann auf dem Foto Grau in Grau. Den leuchtend bunten Kontrast hat Dea Tils mit der Natur gemalt, die von draußen in den tristen Industrieraum drängt.