Auftritt im Straelener Hof Die „Netten Koketten“ erforschen die weibliche Gefühlswelt

Valerie Barth ist Pianistin und Sängerin. Ihre Ausbildung erhielt sie an der Universität Siegen und der Hochschule für Musik und Tanz zu Köln. Sowohl am Klavier als auch stimmlich hat sie sich auf die musikalischen Feinheiten spezialisiert, die jedem Chanson seine ganz besondere Note verleihen. Sie liebt es, ihre Leidenschaft für die Musik weiterzugeben und unterrichtet Gesang am Schauspielhaus Düsseldorf und das Fach Musik am Couven Gymnasium Aachen.