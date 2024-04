Véronique Gayot in Geldern Blues-Rock sorgt für wilde Tänze vor der Bühne

Gleich die ersten beiden Songs „Swing Down“ und „Big Black Mama“ gaben die klassische Blues-Rock-Richtung vor. Mit dem Titelstück ihres letzten Albums folgte dann ein erster Höhepunkt des etwa zweistündigen Auftritts. Dem Cover „Preacher Man Blues“ von Gary Moore hauchte sie eine persönliche Note ein. Gegen Ende der ersten Hälfte gab Véronique Gayot dann noch einen tiefen Einblick in ihren Variationsreichtum: In „Let‘s Go Crazy“ bot sie eine wilde „Fast-Blues“-Nummer, die das Publikum zu wilden Tänzen vor der Bühne animierte, während sie mit „In the Hand of the Blues“, eine klassische „Slow-Blues“-Nummer, die Stimmung komplett drehte.