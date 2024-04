Neue Kunstausstellung in Straelen Ein Spiel mit Nähe und Distanz

Straelen · In der neuen, bildlastigen Ausstellung in der Atelier-Galerie „Arn!ko“ in Straelen zeigen Sabine Molderings, Jürgen Marose und Arnhild Koppel verschiedene Perspektiven auf die Welt. Am Samstag ist Eröffnung.

18.04.2024 , 14:14 Uhr

In der Austellung „Nah und Fern“ betreiben Jürgen Marose, Sabine Molderings und Arnhild Koppel (v.l.) ein Spiel mit Perspektiven. Foto: Norbert Prümen

Von Dirk Weber