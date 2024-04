Kevelaerer Unternehmen Derix und die Jahrhundertkunst

Eigentlich, so Heymann, gehöre noch jemand unbedingt erwähnt: die Glashütte Lamberts. Dort werden die Glasplatten hergestellt. Bei dem Glas, das in die Kirchenfenster eingesetzt wurde, handelt es sich um mundgeblasenes Echt-Antik-Glas. Antik deswegen, weil es nach einem alten Verfahren hergestellt wird. Die Verbindung farbiges Glas und Kirchenfenster, die gebe es schon lange, sagt Heymann. Das Material ist so teuer, dass es sich in der Vergangenheit ohnehin nur die Kirchen leisten konnten. Er lobt die Arbeit von Ólafur Elíasson. Mit ihm habe man einen Künstler gefunden, der es versteht, auf eine moderne Art mit Glas umzugehen und gleichzeitig mit seinem Kunstwerk eine Hommage an Caspar David Friedrich zu schreiben. „Ich finde, das hat er bravourös gelöst“, sagt Heymann. Aber Elíasson habe das in seiner Rede noch viel schöner dargestellt.