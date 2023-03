Klassische Musik Begeistertes Publikum in der Heilig-Geist-Kirche

Beweis für einen großen Erfolg: Nach mehr als zwei Stunden ist das Publikum in der Heilig-Geist-Kirche in Geldern am Sonntagabend aufgestanden und hat Applaus gespendet. Adressaten des Beifalls waren die Sängerinnen und Sänger des Projektchors an der evangelischen Kirchengemeinde Geldern, die Solisten und das rund 20-köpfige Orchester. Unter der Leitung von Kantorin Jeehyun Park hatten sie das „Paulus“-Oratorium von Felix Mendelssohn-Bartholdy aufgeführt.