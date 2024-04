Neue Spielzeit in Geldern startet im September Küsse, Mord, und Adams Äpfel

Info

Kinderprogramm Das Kindertheater in Geldern startet am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr mit einer Vorstellung von „Fredo und der Drache“, ein musikalisches Märchen für Kinder ab fünf Jahre. „Der Räuber Hotzenplotz“ von Ottfried Preußler läuft am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr. Ein Theatererlebnis zum Abheben gibt es am Sonntag, 19. Januar, um 15 Uhr. Dann zeigt das Theater Mika und Rino das Stück „Der Traum vom Fliegen“ für Kinder ab fünf Jahre. Die Geschichte „Alice im Wunderland“ nach Lewis Carroll am Sonntag, 30. März 2025, 15 Uhr, ist für Kinder ab sechs Jahre geeignet.

Tickets Der Kauf der neuen Abos ist ab dem 1. Juni möglich, Einzelkarten für September bis Dezember sind ab 1. August erhältlich. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Die Preise mussten in diesem Jahr um 20 Prozent erhöht werden. Interessenten melden sich unter Telefon 02831 398444 oder per Mail an kultur@geldern.de. Alle Veranstaltungen finden in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums statt.