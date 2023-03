Konzert-Lesung in der Heilig-Geist-Kirche Geldern Beschämende Realität in Europa

In seiner Einleitung sprach er von einer beschämenden Realität, die sich in ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, unwürdigen Lebensbedingungen, Ausgrenzung und Rassismus gegenüber den überwiegend vom afrikanischen Kontinent stammenden Migranten widerspiegele. Die Beschreibung des Schicksals einzelner Arbeiter, die in Camps, Zeltstädten, in verlassenen Häusern, Fabrikruinen oder im Freien unter katastrophalen hygienischen Verhältnissen untergebracht sind, führte den Besuchern vor Augen, wie würdelos das Leben auch in Europa sein kann. Schmeer brachte seine gut ausgewählten Textpassagen lebendig und einfühlsam den rund 70 Zuhörern nahe. Die Frage nach Perspektiven beantwortete er mit einem Hinweis unter anderem auf die Solidaritätskampagne „SOS Rosarno“, die mit den Kleinbauern und Mitgliedern von Genossenschaften kooperiert und Produktionsketten nach dem Prinzip des fairen Handels aufbaut.