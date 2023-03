Vorfreude auf die Landpartie Kunst an schönen Orten entdecken

Von den 21 Ausstellungsorten feiern in diesem Jahr fünf Premiere und versprechen den Kunstfreunden damit neue spannende Reiseziele: Die „Blumenwiese“ nennen die Eheleute Wellmanns in Wetten ihren Ort, die mit Gastausstellern ihren großzügigen Staudengarten in Szene setzen werden. „Liesels Bastelbude“ in Kevelaer legt den Schwerpunkt auf kreative Handwerksarbeiten. Als „ruhige Oase“ öffnet Renate Platzer ebenfalls in Kevelaer ihren Garten. Bei ihr gibt es von den Besuchern Malerei, Keramik und kunstvolle Kerzen zu entdecken. In den Steensweg in Schravelen locken „Sights, Sounds & Textures from Africa“, die Einblicke in Leben, Kunst und Kultur Kenias ermöglichen werden. Mit der „Räubertochterbar“ ist erstmals auch ein Ausstellungsort in der Weezer Innenstadt mit von der Partie. Die Räubertochterbar ist ein Begegnungsort für Künstler und Musiker. Zu sehen gibt es dort Lichtinstallationen und Malerei.