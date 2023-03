Kabarett Tina Teubner gastiert in der Gelderner Tonhalle

Tina Teubner ist eine der aufregendsten und unterhaltsamsten Frauen der deutschen Kleinkunstszene. Das meinen die Verantwortlichen des Kunstvereins Gelderland. Teubner gehöre zu den Dauergästen von TV-Formaten wie Ladies Night oder Mitternachtsspitzen. In Geldern tritt sie auf Einladung des Kunstvereins am Sonntag, 26. März, ab 18 Uhr mit ihrem Programm aus 2021 „Ohne dich war es immer so schön“ in der Tonhalle am Boeckelter Weg 2 auf.