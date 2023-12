Einzelhandel in Kempen Leerstehendes Ladenlokal wird zur temporären Galerie

Wie lange sie dort sein werden, wissen sie nicht. Geöffnet ist nun aber erst einmal dienstags, mittwochs und freitags von 11 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 16 Uhr. Auch am Sonntag, 17. Dezember, wird die temporäre Galerie von 11 bis 18 Uhr geöffnet sein: Dann ist in Kempen wieder Weihnachtsmarkt, gleichzeitig ist auch verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt. Wer also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht und über ein einzigartiges Bild nachdenkt, sollte sich die Ausstellung im Klosterhof anschauen.