Bücher Keuck in Geldern Yvonne Struck liest aus „Blind Date mit Möwe“

(RP) Yvonne Struck, geboren und aufgewachsen in Lübeck, schrieb schon in der Grundschule die ersten Geschichten und Gedichte. Nach dem Abitur studierte sie Biologie und arbeitete nach dem Diplom in verschiedenen Berufen, bevor sie hauptberuflich Autorin wurde. Sie schreibt Jugendbücher und Romane für Erwachsene und lebt nach Stationen in Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schweden heute in Kleve. Im Lübbe Verlag erscheint nun ihr erster Roman für Erwachsene „Blind Date mit Möwe“, aus dem sie am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr bei Bücher Keuck, Issumer Straße 15-17 in Geldern, lesen wird.