Theater-Hit Komik bei „Gott des Gemetzels“

Wohnzimmerschlacht und bitterböse Wortgefechte – so haben sich die beiden Pärchen die Konfliktlösung ihrer beiden Söhne wohl nicht vorgestellt. So heißt es doch immer, dass Erwachsene alle Probleme sachlich und intelligent in Ruhe klären – aber nicht im Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“. Yasmina Rezas bekannte Komödie ist am Dienstag, 28. März, zu Gast im Konzert- und Bühnenhaus. Die „Burghofbühne Dinslaken“ will ab 20 Uhr mit ihrer Inszenierung begeistern und Situationskomik sowie perfektes Timing in den Vordergrund stellen.