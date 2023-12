Ausstellung in der Akademie-Galerie Mit den Symbolen im Fluss

Die Akademie-Galerie am Burgplatz ist ein Ort, den die Stadt der Kunstakademie gratis zur Verfügung stellt. Mit „Werken von Lehrenden und herausragenden Absolventen der Akademie" will sie einen „Akzent in der Kunstszene der Stadt" setzen, wie es auf der Internetseite heißt. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ausgerechnet zum 250-jährigen Bestehen zeigen sich die fünf Raumsegmente als Tummelplatz der Jugend. Die Klasse Akdeniz stellt aus.