„So oder so ist das Leben“ in Geldern Hommage an Hildegard Knef zum Muttertag

Eine Hommage an die große deutsche Chansonette Hildegard Knef gibt es am Muttertag, 12. Mai, um 18 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule, Boeckelter Weg 2, in Geldern. Die Schauspielerin und Sängerin Anke Jansen vom Theater am Schlachthof in Neuss porträtiert in ihrem Solo-Programm „So oder so ist das Leben“ die Ausnahmekünstlerin, die auch in Hollywood und am Broadway Karriere machte. Aber die für ihre Träume und ihre Karriere kämpfen musste.