Bücherei zeigt sich „grenzenlos“ Geldern macht mit bei der „Nacht der Bibliotheken“

Einige Büchereien in Nordrhein-Westfalen bieten ihren Besuchern alle zwei Jahre etwas ganz Besonderes: die Nacht der Bibliotheken. 2023 steht die Veranstaltung unter dem Motto „Grenzenlos!“. „Ohne Bibliotheken wäre ich heute nicht die, die ich bin“, sagt zum Beispiel die Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie, die in diesem Jahr als Schirmherrin auftritt. Nach einer Online-Ausgabe im Jahr 2021 während der Corona-Pandemie ist auch die Bücherei Geldern wieder bei der Nacht der Bibliotheken vertreten. Von 18.30 bis 22 Uhr ist am Freitag, 17. März, ein buntes Programm am Kirchplatz geplant.