Theaterstück „Die Erbschleicher“ in Straelen Humoriger Kampf ums Erbe

Ein Platz im Altenheim war zu teuer, weil das Erbe dadurch geschmälert würde. Da blieb nur eine „preisgünstige“ Haushaltshilfe als Lösung. In diesem Falle in Form von „Wuchtbrumme“ Ursula, genannt Uschi, gespielt von Stephanie Mertens. Trotz ihres schrillen Outfits – straffe Lederhose und glitzernde Sneakers – hatte sie schnell die Sympathien des alten Herren erobert. Statt Fertigpizza und Dosensuppe gab es jetzt „Pikkolöchen“ und andere Aufmerksamkeiten für Johann. Gerne ruhte sich Johann auch am „Busen der Natur aus“. Uschi wähnte sich bereits in der Rolle der Verlobten und glaubte, auch ihren nichtsnutzigen, arbeitslosen Sohn Ronny (Markus Bonnes) in die Familie integriert zu haben. Da tauchte, wie aus dem Nichts, eine junge Frau aus Geldern auf. Bald stellte sich heraus, dass es die Tochter eines früheren „Fehltritts“ von Johann war. Schnell hatte das „Goldkäferchen“ Sabrina (Evi Delbeck), wie Johann seine Enkelin nannte mit ihrer liebenswürdigen Art sein Herz erobert. Der alte Geizkragen schenkte ihr nicht nur sein Herz, sondern gleich auch einen schnittigen Ferrari. Von solchen Geschenken konnten seine Töchter nur träumen! Auf einmal wurde der „Alte“ wieder jung.