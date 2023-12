Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen festigt den fünften Platz

Nach Wiederanpfiff änderte sich an dieser Überlegenheit zunächst wenig. Drei Tore innerhalb von drei Minuten ließen den Straelener Vorsprung auf 20:9 anwachsen. Bis zur 43. Minute blieb es beim Elf-Tore-Vorsprung der Gäste, die anschließend wie schon beim Sieg in Düsseldorf in allen Mannschaftsteilen einen Gang herunterschalteten. Das Polster schmolz folgerichtig ein wenig zusammen. Am Sieg der Grün-Gelben konnten die Panther jedoch nicht rütteln.