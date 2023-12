Ausstellung in Duisburg Abstrakte Kunst von Müller und Goppelsröder – mal schön, mal leicht

Die DU-Art-Galerie von Gerhard Losemann und seiner Ehefrau Rita Ehrig ist bekannt dafür, dass sie Werke aus dem Nachlass von herausragenden Künstlerinnen und Künstler aus Duisburg und der Region betreut und in mehreren Ausstellungen im Jahr der Öffentlichkeit präsentiert. Vor einiger Zeit wurde das Konzept erweitert und in verschiendenen Ausstellungen wurden Dialoge aus Künstlernachlässen mit aktuellen Werken lebender Künstler arrangiert. Auch in der Schau, die nun die Jahre 2023 und 2024 verbindet, kann man mal wieder ein künstlerisches Zwiegespräch in der Galerie am Dellplatz 8 besichtigen.