Stundenlange Störung rund um Rees : Internetausfall in der Primetime

Am Dienstagabend war nix mit der Welt vor der Haustür. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

REES/NIEDERRHEIN Am Dienstagabend schauten auch am Niederrhein viele in die Röhre. Für mehrere Stunden fiel das Internet bei dem Unternehmen Deutsche Glasfaser aus.

Von Sebastian Latzel

Ein Film bei Netflix? Ein Internetspiel, ein Telefonat mit der Familie, ein letzter Arbeitsschritt im Homeoffice? In Teilen von Rees und rund um Isselburg und Bocholt war damit am Dienstagabend kurz vor 20 Uhr Schluss. Plötzlich war das Internet weg, die Leitung der Firma Deutsche Glasfaser tot. Auf ihrer Störungsseite informierte das Unternehmen, dass es eine Störung im Westmünsterland gebe, vom Niederrhein war da nicht die Rede. Zu erreichen war niemand mehr, da telefonischer Service um diese Uhrzeit nicht mehr angeboten wird. Also blieb zahlreichen Glasfaser-Kunden nur das Abwarten. Es dauerte einige Zeit, bis nach und nach immer mehr Haushalte wieder mit dem weltweiten Netz verbunden waren und dann auch wieder telefonieren konnten. Denn inzwischen laufen auch alle Telefone bei Deutsche Glasfaser über die Datenautobahn.

Ein Sprecher der Deutschen Glasfaser bestätigte am Mittwochmorgen, dass es eine Störung gegeben habe. Das Unternehmen habe die Situation aber relativ schnell unter Kontrolle gehabt. Das Internet sei von 19.45 bis 23.20 Uhr ausgefallen, also genau in der Zeit, in der viele jetzt am Abend das Netz nutzen.