Corona-Krise im Kreis Kleve :

Wer im Ausland war, muss ab sofort 14 Tage lang in Quarantäne. Foto: dpa/Michael Reichel

Kreis Kleve Vom 10. April an müssen alle Reiserückkehrer für 14 Tage in Quarantäne und sich beim Gesundheitsamt melden. Das gab der Kreis Kleve am Karfreitag bekannt. Deutsch-Niederländische Grenzpendler sind von der Verordnung nicht betroffen.

