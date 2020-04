Fußball : Andre Trienenjost und der lange Weg zurück

Andre Trienenjost plagt sich seit beinahe einem halben Jahr mit einer schweren Knie-Blessur herum. Spätestens in der neuen Saison will er für den 1. FC Kleve aber wieder auf dem Rasen stehen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der verletzte Angreifer fühlt sich beim Oberligisten 1. FC Kleve wohl und will weiter für ihn spielen.

Andre Trienenjost war im Trikot des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve ein Frühstarter. Trotz anfänglicher Trainingsrückstände bewies er bereits in den ersten Wochen, dass er eine wichtige Stütze für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar sein kann. In den ersten acht Liga-Spielen gelangen dem Angreifer sechs Treffer. Trienenjost schien das Element zu sein, das den Klevern in der Oberliga noch gefehlt hatte. Der 30-Jährige macht Bälle fest, verteilt sie klug, und, wohl noch wichtiger: Vor dem gegnerischen Tor ist Trienenjost eiskalt. Auch dank seiner Treffer steht der 1. FC Kleve aktuell auf dem elften Tabellenplatz.