System umgestellt : Welche Mülltonnen ab August in Kleve nicht mehr geleert werden

Kleve Die Umrüstung der Behälter im Stadtgebiet ist abgeschlossen. Wer noch keine gechipten Müllbehälter hat, sollte sich bei den Umweltbetrieben melden. Außerdem: Die USK eröffnen einen zusätzlichen kostenlosen Altpapier-Standort in Kleve.

(RP) Kleves Mülltonnen sind jetzt gechipt. Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve hatten am 7. März mit der Umrüstung des sogenannten Behälter-Ident-Systems an den Müllbehältern von Restabfall, Papier- und Bioabfall im Stadtgebiet begonnen. Bisher nutzen die USK ein Barcode-System, um die Tonnen identifizieren zu können. Das System wurde 2013 eingeführt, ist zwischenzeitlich aber in die Jahre gekommen. Nun soll, wie bereits angekündigt, das System modernisiert und durch Transponderchips ersetzt werden.

Zur Überprüfung, ob der Müllbehälter gechipt ist, können Bürger unter dem Tonnenrand den dort angebrachten orangefarbenen Transponderchip ersehen oder ertasten. Die wenigen Bürger, die bisher nicht an der Umrüstung teilgenommen haben, werden nun dringend gebeten, sich mit den USK in Verbindung zu setzen. Sollte ein Müllbehälter nicht gechipt sein, wird dieser ab dem 1. August nicht mehr geleert. In diesen Fällen wird der Behälter durch einen Aufkleber mit dem Hinweis versehen, sich mit den USK in Verbindung zu setzen (Telefon 02821 899400, www.usk-kleve.de). Dem sollten die Betroffenen zuvorkommen, da eine Leerung nicht nachgeholt werden kann, wie es von den USK heißt.