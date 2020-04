Hubschrauber im Einsatz : Vier Verletzte bei Autounfall in Bedburg-Hau

Auf der Kreuzung Uedemer Straße / Johann-van-Aken-Ring in Bedburg-Hau kam es Karfreitag zu einem schweren Unfall. Foto: Feuerwehr

Bedburg-Hau Schwerer Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Bedburg-Hau: Zwei Fahrzeuge stießen zusammen. Eine 20 Jahre alte Frau aus Kalkar erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde.

Von Julia Lörcks Lokalchefin Kleve / Leitende Regionalredakteurin

Schwerer Verkehrsunfall am Karfreitag in Bedburg-Hau: Dabei wurden insgesamt vier Personen zum Teil schwer verletzt. Eine 20 Jahre alte Frau aus Kalkar erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden musste.

Was war geschehen? Wie Feuerwehr und Polizei berichten, kam es im Kreuzungsbereich Uedemer Straße/ Johann-van-Aken-Ring zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Genauer gesagt befuhr eine 57 Jahre Frau aus Bedburg-Hau mit ihrem Kleinwagen den Johann-van-Aaken Ring in Richtung Schneppenbaum. An der Kreuzung übersah sie nach Angaben der Polizei einen VW-SUV, der von einem 47 Jahre alten Mann aus Bedburg-Hau gesteuert wurde und der die Uedemer Straße in Richtung Kleve befuhr. Es kam zum Zusammenstoß.

Dabei wurden die 47-Jährige sowie ihre 20 Jahre alte Beifahrerin aus Kalkar im Fahrzeug eingeklemmt. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Kleinwagen über die Kreuzung gegen einen Zaun geschleudert. Die beiden Insassinnen, es sollen zwei Mitarbeiterinnen eines Pflegedienstes sein, wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Die beiden Insassen des VW, ein Vater mit seiner 14 Jahre alten Tochter, konnten das Fahrzeug selbständig verlassen. Alle Unfallbeteiligten kamen ins Krankenhaus, drei mit dem Rettungswagen, eine mit dem Hubschrauber.