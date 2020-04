Soforthilfeprogramm des Kreises Kleve : Kreis Kleve stockt Soforthilfe um zwei Millionen Euro auf

Kreis Kleve Die ersten zwei Millionen Euro sind nahezu ausgezahlt. Weil die Nachfrage immer noch groß ist, hat Landrat Wolfgang Spreen per Dringlichkeitsbeschluss das Programm um weitere zwei Millionen Euro aufgestockt. Die Mittel werden über den laufenden Haushalt bereitgestellt.

Das kam an. Nach Angaben des Kreises Kleve haben in den ersten neun Tagen insgesamt 671 Unternehmer Anträge gestellt, 427 davon wurden bewilligt und fast 1,75 Millionen Euro ausgezahlt. Mit Blick auf die Zwei-Millionen-Euro-Grenze wurde also ein weiterer Dringlichkeitsbeschluss erforderlich. Die zusätzlichen Mittel, so die Kreisvewrwaltung in ihrer Mitteilung, werden über den laufenden Haushalt bereitgestellt.