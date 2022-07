Trockenheit im Kreis Kleve : Waldbrandgefahr bleibt weiterhin hoch

Der Feuerwachturm am Geldenberg im Reichswald ist außer Betrieb. Inzwischen setzt die Feuerwehr Drohnen ein, um aus der Luft erste Anzeichen von Waldbränden zu erkennen. Auch der Flughafen Weeze wird in die Überwachung mit eingebunden. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Trotz sinkender Temperaturen und möglicher Niederschläge können in den Wäldern der Region in den kommenden Tagen schnell Feuer ausbrechen. Wie sich die Feuerwehr im Kreis auf den Ernstfall vorbereitet und warum auch durch Falschparken Brände ausgelöst werden können.

Deswegen bleibt in den kommenden Tagen die Waldbrandgefahr am Niederrhein weiterhin hoch: „Sie wird wahrscheinlich nicht mehr die höchste Stufe erreichen, aber durch den aufkommenden Wind ist extreme Vorsicht geboten“, sagt Julian Mauerhof, Leiter des Regionalforstamts Niederrhein. Auch kurze Niederschläge ändern dabei nichts an der gegenwärtigen Situation. „Es muss schon zwei Tage durchregnen, ansonsten verdunstet die Feuchtigkeit bei der aktuellen Wetterlage innerhalb weniger Stunden“, sagt Mauerhof.

Das es in den vergangenen Tagen zu wenig geregnet habe, sei etwa am Waldboden erkennbar: Wenn vorher grüne Gräser und Büsche sich wegen Wassermangels braun färben, sieht das nicht nur unschön aus, sondern bietet Feuern auch einen idealen Nährboden. Gleiches gilt für Nadelhölzer: Durch den hohen Anteil an Baumharz sind sie besonders leicht entzündlich. In Wäldern mit vielen Kiefern wie dem Sonsbecker Hochwald oder der Leucht nahe Alpen können sich Feuer so schnell ausbreiten. Wegen der Wetterlage sind die Laubwälder der Region aktuell aber genauso gefährdet.