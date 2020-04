Kirchliche Jugendarbeit in Xanten : Wechsel an der Spitze im Regionalbüro West

Maximiliane Decker hat die Leitung des Regionalbüros West in Xanten übernommen. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Xanten Simone Althoff zieht’s nach 21 Jahren am Niederrhein nach Münster. Ihre Aufgabe in Xanten übernimmt Maximiliane Decker (30).

Maximiliane Decker ist neue Leiterin des Regionalbüros West in Xanten. Das Büro unterstützt die Jugendarbeit in den Kreisdekanaten Kleve und Wesel. Deckers Vorgängerin Simone Althoff hat innerhalb des Bistums Münster eine neue Stelle angetreten.

An ihre 21 Jahre am Niederrhein erinnert sich Althoff gerne zurück: „Ich habe hier junge Leute erlebt, die Verantwortung übernehmen und mit Leidenschaft und Herzblut Projekte starten.“ Es sei ihr Ziel gewesen, dieses Engagement zu unterstützen, „immer dann, wenn Leute mit ihren Ideen an Grenzen gekommen sind“, betont Althoff.

Der Kontakt zu Ehrenamtlichen sei das Schönste gewesen, resümiert sie. Künftig ist ihr Büro nicht mehr im Kapitel in Xanten, sondern mitten in Münster. Dort wird sie in der Pastoralberatung tätig sein und Pfarreien, Verbände oder kirchliche Gruppen bei Problemen und Fragen beraten, die sich durch die pfarrliche Arbeit ergeben.

Für Nachfolgerin Maximiliane Decker, gerade 30 Jahre geworden und von allen „Maxi“ gerufen, hat im Regionalbüro schon 2009 ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Nach dem Studium (Soziale Arbeit, Sozialmanagement) trat sie 2014 ihre Stelle im Regionalbüro an. Zu ihren Schwerpunkten zählt die regionale Arbeit. Dazu gilt es, mit den Haupt- und Ehrenamtlern in den Pfarreien Kontakt zu halten, aber auch die unterschiedlichen Jugendgruppen kennenzulernen und untereinander zu vernetzen. „Dazu kommt noch die Unterstützung von Veranstaltungen wie den Messdienertag auf Gaesdonck, aber auch übergreifenden Ereignissen wie den Weltjugend- oder den Katholikentag“, so Maxi Decker.

Dazu kommen nun administrative Arbeiten, erklärt die 30-Jährige. „Das wird sicherlich eine Herausforderung, aber ich weiß, dass ich in Xanten in einem super Team arbeite, darauf freue ich mich.“

(RP)