Ostern 2020 : Wo der Osterhase zur Schule geht

EMMERICH Gibt es den Osterhasen wirklich? Familie Malik und einige Fußballdamen erzählen von ihrem Kindheitsglauben an das Tier, das die Süßigkeiten bringt, und erinnern sich an frühere Osterfeste.

Mit Victor freut sich sein zweijähriger Bruder Liam auf das Osterfest. Er singt während der Unterhaltung ein Osterhasenlied. Paul, der große Bruder, 15 Jahre alt, erinnert sich gerne an die österlichen Vorstellungen in Kindertagen: „Ich habe mir den Osterhasen als normalen Hasen vorgestellt, angemalt wie ein bunter Regenbogen, der mit einem Körbchen voller Ostereier durch den Garten läuft. Der hatte sich immer gut versteckt, so dass ich ihn nie entdeckte“, erzählt er.

Zu „normalen Zeiten“ findet das Osterfest als Familienfest mit den Opas und Omas, mit Nicoles Schwester und ihrer Familie im Garten der Maliks statt. In diesem Jahr feiert die Familie für sich. Der Osterstrauch mit selbst bemalten Eiern – auch einige, die von Oma, Mama Nicole und Paul während der Kindergartenzeit bemalt wurden und während der osterfreien Zeit sicher in Eierkartons aufbewahrt werden – steht schon im Wohnzimmer. Ebenfalls die „Osterhasenschule“, ein Klassenzimmer, ähnlich einer Puppenstube, mit kleinen Holzhasen als Schüler und einer Lehrerin. „Wir sammeln am Ostersonntag mit der ganzen Familie Eier und Schokohasen im Garten“, erzählt Papa Christian Malik. Karfreitag gibt es traditionsgemäß Fisch zum Essen, zum Osterfrühstück selbst gebackenen süßen Stuten und natürlich viele Ostereier.

Gerne erinnern sich einige Mädels der Frauenspielgemeinschaft Emmerich an ihren kindlichen Osterglauben. Da zurzeit das runde Leder nicht rollt, waren sie gerne bereit, ihre Geschichten rund um das ovale Osterei per Whatsapp zu erzählen. „Bei uns waren die Verstecke so gut, dass zu Ostern nicht alles gefunden wurde und meine Oma dann im Laufe des Jahres immer mal wieder Schokolade in ihren Beeten fand“, schreibt Christin Anbaum. Bei Mel sammelte der Hund die verspäteten Fundstücke ein. Jessica Bienert wusste zwar irgendwann, dass ihre Mama die Eier versteckt, musste sich aber bei der Suche sehr anstrengen, denn die war dabei sehr kreativ. Und so manches Ei kam erst im Sommer zum Vorschein – leider ungenießbar. Leonie Miß kann sich daran erinnern, wie sie und ihre Geschwister „gefühlt stundenlang“ suchten – ohne Erfolg. Kein einziges Ei fanden sie im Garten, im Haus und in der Garage und waren entsprechend enttäuscht und verzweifelt. Irgendwann stellte sich dann heraus, dass die Eltern die Osterkörchen ganz einfach in den Betten der Kinder versteckt hatten.