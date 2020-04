25-jähriges Bestehen : Kneippverein sagt Jubiläumsfeier ab

Vereinsvorsitzende Manon Loock-Braun.(r.) mit Melissa Andrea Marin und Günther Puhe bei der Eröffnung der Barfußpfad-Saison vor drei Jahren. Der Pfad darf jetzt genutzt werden, allerdings nur von von zwei Läufern. Das Wasser in Kneippbecken ist momentan abgelassen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

ELTEN Einweihung des Kneipp-Platzes fällt aus. Neue „Baumelbänke“ am Barfußpfad.

(RP) Der Kneippverein Elten hatte für dieses Jahr große Pläne und wollte am 17. Mai auf dem Eltenberg gleich mehrere Anlässe feiern. Doch das Coronavirus macht einem der größten Emmericher Vereine, der in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Bestehen zurückblicken kann, einen Strich durch die Rechnung: So muss unter anderem der bundesweite Kneipp-Tag abgesagt werden. Auch die Einweihung des neuen Sebastian-Kneipp-Platzes, die an diesem Tag hätte vorgenommen werden sollen fällt aus. All das sollte auf dem Eltenberg in einer gemütlichen Open-Air-Veranstaltung mit Niederrheinischer Kaffeetafel und Live-Musik vom Eltener Musikverein und verschiedenen Chören gefeiert werden. „Schweren Herzens mussten wir diese Veranstaltung nun absagen. Wir hätten gerne mit unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern gefeiert, aber Gesundheit geht eben vor“, so Vereinsvorsitzende Manon Loock-Braun:

1995, also vor genau 25 Jahren, wurde der Kneippverein Elten von 18 Mutigen gegründet. Heute zählt der Verein mit seinen vielfältigen Kursen, dessen Vereinszweck die öffentliche Gesundheitsvorsorge ist über 600 Mitglieder. Das Jubiläum alleine wäre schon sicherlich ein Grund zu feiern gewesen. Aber es gab noch einen weiteren Grund. Der Erholungsort Elten ist auf dem Weg zum Kneippkurort, so dass dem ehemaligen Trimm-Platz am Start des Barfußpfades demnächst hinsichtlich der Gesundheitsvorsorge eine besondere Bedeutung zukommt. Im Masterplan Hochelten ist hier ein Mehrgenerationen-Gesundheitsort vorgesehen. Anfang des Jahres erhielt der Platz nun seinen neuen Namen: „Sebastian-Kneipp-Platz“.

Eigentlich startet jetzt auch immer die Barfußsaison in Hochelten. Ein zwei Kilometer langer Wanderweg führt über zwölf verschiedene Untergründe durch den Hocheltener Wald, rund um eine Streuobstwiese und wieder zurück. Ohne Schuhe macht man sich auf die Sohlen und läuft abwechselnd über beispielsweise Kies, Sand, Rinde oder Waldboden. Fleißige Helfer des Kneippvereins, unterstützt vom Baubetriebshof, haben den Weg in den letzten Wochen wieder fit für die Barfußsaison gemacht. Holzeinfassungen von Barfußfeldern wurden erneuert, Kies, Sand und Rindenmulch aufgefüllt und Beschilderung optimiert. Nur der Betrieb läuft in diesem Jahr etwas anders an. Der Barfußweg darf zwar begangen werden, aber nur zu zweit und in gebührendem Abstand zu anderen Gästen. Das Wasser im Tret- und in den Armbecken wird erst wieder aufgefüllt, wenn sich die Lage entspannt hat.