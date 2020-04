Naturschutz in Emmerich : Alter Sportplatz wird zum Bienen-Paradies

Emmerich Auf dem ehemaligen Sportplatz an der Fulkskuhle sollen Wildblumen Nahrung für seltene Insekten bieten. Die Idee von Landwirt Alexander Bossmann kostet wenig, denn langfristig wird die Fläche für die Betuwe-Baustelle benötigt.

Die Anwohner an der Fulkskuhle können sich bald auf einen schönen Anblick freuen: Aus dem ehemaligen Sportplatz wird eine bunte Blühwiese. Wo früher Fußball gespielt wurde, entstand in den letzten Jahren ein unschönes Feld mit hohem Unkraut, das meist nur als Hundewiese genutzt wurde. „In diesem Sommer werden dort Blumen, Kräuter und Kleearten blühen“, erzählt Alexander Bossmann, der Initiator der Aktion.

Die Idee dazu hatte die CDU, die vorschlug, auf dem brachliegenden Grundstück ein Biotop anzulegen. „Unter Biotop verstehe ich neben Pflanzen auch ein Gewässer, in dem Frösche und Vögel sich wohl fühlen. So etwas kostet schnell einige tausend Euro“, so der Landwirt aus Hüthum. Da aber der Platz an der Fulkskuhle zur Einrichtung der Betuwe-Baustelle eingeplant ist, weiß keiner, wie lang dieses Grundstück zur Verfügung steht. „Es wäre schade, so viel Geld auszugeben, wenn man nicht weiß, wann es losgeht mit der Betuwe.“