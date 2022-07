Mieterrechte : Wenn es in der Wohnung zu heiß wird

Wenn es in der eigenen Wohnung im Sommer zu heiß wird, schafft ein Ventilator Abhilfe. Mietrechtlich kann der Mieter wenig beim Vermieter erreichen (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Im Winter haben Mieter Anspruch auf eine Mindesttemperatur in ihren Wohnräumen. Aber was ist im Sommer, wenn die Hitzewelle das Land erreicht?

Von Georg Winters

Über Wochen hinweg ist angesichts der hohen Gaspreise und der Gefahr, dass Russland den Gashahn komplett zudrehen und uns ein kalter Winter drohen könnte, darüber diskutiert worden, ob Mieter im Zweifel auch mit geringeren Raumtemperaturen als gewohnt auskommen müssen und welche Ansprüche sie haben. Was gilt, wenn die Wohnung zu warm ist, hatte keiner im Auge. Am Dienstag steht uns aber der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle bevor, und da stellt sich die Frage, welche Pflichten Vermieter und welche Rechte Mieterinnen haben könnten. Denn die Temperaturen, die am Dienstag herrschen, werden wir in der Höhe mit Sicherheit noch häufiger erleben.

Wohnung Grundsätzlich darf man die Miete nicht wegen Wärme mindern, auch dann nicht, wenn das Thermometer mehr als 30 Grad anzeigt. „Hitze stellt in aller Regel keinen Mietmangel dar, der zur Minderung berechtigt“, erklärt der Deutsche Mieterbund. . Es gebe auch kein Gesetz, das festlege, wie hoch die Temperatur in Wohnräumen steigen dürfe. Zwar gilt für den Arbeitsplatz dass die Raumtemperatur nicht mehr als 26 Grad betragen sollte (siehe weiter unten), aber: „Für Wohnräume gibt es keine solchen Temperatur-Obergrenzen. Hier kommt es auf etwaige vertragliche Vereinbarungen und auf den baulichen Zustand des Gebäudes an.“

Ausnahme Wenn man nachweisen kann, dass die Wohnung beispielsweise nicht vernünftig gedämmt ist, hat man Chancen auf eine Mietminderung. Es müsse immer im Einzelfall geprüft werden, „ob die hohen Temperaturen in der Wohnung noch die vertragsgemäße Nutzung der Wohnung zulassen oder nicht oder ob ein baulicher Mangel vorliegt“, erklärt der Mieterbund. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn die Temperatur tagelang deutlich mehr als 26 Grad beträgt und „diese Hitze nicht durch zumutbare Maßnahmen reduziert werden kann“. Dann müssen Vermieter Abhilfe schaffen, oder der Mieter kann mindern.

Aber um wie viel? Ein Urteil, dazu hat das Amtsgericht Hamburg gefällt. Demnach ist bei Temperaturen tagsüber von stets mehr als 30 Grad die „Wohlbefindlichkeitsschwelle“ von 25 bis 26 Grad deutlich überschritten. Hier wäre dem Urteil zufolge eine Mietminderung von 20 Prozent angemessen (Aktenzeichen 46 C 108/04). Das ist allerdings nur ein Einzelurteil. Den Anspruch der jeweiligen Mietpartei muss man in jedem Fall neu prüfen. Und dass die Temperatur regelmäßig zu hoch ist, müssen Mieter nachweisen.

Arbeitsplatz In den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A3.5, „Raumtemperatur") ist das geregelt, was am Arbeitsplatz gilt. Danach soll die Lufttemperatur in Arbeitsräumen 26 Grad Celsius nicht überschreiten. Laut der Seite „Anwalt.de“ können dieser und andere Grenzwerte aus den Technischen Regeln auch auf die Privatwohnung angewendet werden. Hieße also: Nicht mehr als 26 Grad, dazu beispielsweise ausreichender Sonnenschutz. Auch das muss wegen fehlender gesettzlicher Vorageben von Privaten im Zweifel erstritten werden.

Abhilfe Ist der die hohe Temperatur auslösende Mangel in der Wohnung festgestellt, muss der Vermieter ihn beseitigen. Wie, bleibt ihm überlassen. Er entscheidet, ob ein Rouleau vors Fenster kommt, Jalousien angebracht, Klimageräte eingebaut werden. Will der Mieter selbst Hand anlegen, geht das nur mit Erlaubnis des Vermieters. Das ist laut Mieterbund beispielsweise bei Vorhängen, Klemmjalousien und Schutzfolien noch relativ unproblematisch. Aber der „Anbau von Außenjalousien oder einer Markise, das Befestigen eines Sonnensegels, der Einbau von Klimageräten oder von Sonnenschutzfenstern führt in der Regel zu einem Eingriff in die Gebäudesubstanz und ist daher genehmigungspflichtig.“ Und: Es gibt die Rückbaupflicht: Wer auszieht, muss den alten Zustand wieder herstellen., wenn es keine andere Vereinbarung mit dem Vermieter gibt.