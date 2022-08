Verwaltung in Düsseldorf : Thomas Schürmann wird Regierungspräsident

Düsseldorf Der Diplom-Ingenieur löst am Ende des Monats Birgitta Radermacher ab, die in den Ruhestand verabschiedet wird. Der Neue war schon früher für die Bezirksregierung tätig.

Der Regierungsbezirk Düsseldorf bekommt einen neuen Regierungspräsidenten: Thomas Schürmann (Grüne) übernimmt zum September die Amtsgeschäfte von Birgitta Radermacher (CDU). Diese soll am 30. August in den Ruhestand verabschiedet werden. Ihr Nachfolger Schürmann war zuletzt seit 2019 im nordrhein-westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung tätig – zuletzt als Leiter der Gruppe „Wiederaufbau, Denkmalpflege, Baukultur“ sowie des Referats „Wiederaufbau der Infrastruktur in Kommunen“. Die Bezirksregierung dient als Bindeglied zwischen Land und Kommunen. Sie bündelt die Vorgaben aus den Landesministerien und sorgt für Umsetzung auf kommunaler Ebene. Der Regierungsbezirk umfasst ein Gebiet bis zu den Kreisen Kleve und Wesel am Niederrhein im Norden, im Osten bis Oberhausen und Essen und zum Bergischen Städtedreieck.