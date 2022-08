Buchvorstellung im Heine-Institut : Heinrich Heine als Held einer Graphic Novel

Heinrich Heine als Held einer Graphic Novel

Düsseldorf Das Künstlerpaar Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer stellt die außergewöhnliche „Lebensfahrt“ von Heirnich Heine vor. Dies ist die erste Graphic Novel über den berühmten Dichter.

Zu Heinrich Heine – Düsseldorfs berühmtestem Schriftsteller – gibt es reichlich Sekundärliteratur, etliche Kommentare und natürlich viele Vertonungen seiner feinsinnigen Gedichte. Nun gibt es auch die erste Graphic Novel zu Leben und Werk Heines. Zu seinem 225. Geburtstag hat es sich das Künstlerpaar Gaby von Borstel und Peter Eickmeyer zur Aufgabe gemacht, die außergewöhnliche „Lebensfahrt“ des Poeten auf neue Weise anschaulich zu machen.

Peter Eickmeyer ist Grafikdesigner und Künstler und hat bereits einige grafische Adaptionen berühmter Werke realisiert. Am Freitag, 5. August, um 19 Uhr, berichtet er im Gespräch mit dem stellvertretenden Direktor des Heinrich-Heine-Instituts, Jan von Holtum, von der Geschichte der Comicbiografie. Während die Schauspielerin Paula Luv an diesem Abend den Worten Heinrich Heines Klang verleiht, wird Eikmeyer live vor Publikum zeichnen. Die Veranstaltung findet im Heinrich-Heine-Institut an der Bilker Straße 12-14 statt.