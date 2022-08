Kinderprojekt in Düsseldorf : Auf den Spuren von Joseph Beuys

Info

Der Künstler Joseph Beuys war ein deutscher Aktionskünstler, Bildhauer, Medailleur, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor an der Kunstakademie Düsseldorf. Er wurde im Mai 1921 in Krefeld geboren, 1986 starb er in Düsseldorf. Mit dem Fahrrad fuhr Joseph Beuys oft von seinem Wohnatelier am Drakeplatz in Oberkassel über die Rheinbrücke zur Kunstakademie.

Das Projekt Spielerisch und kreativ komplexe Kunst erlebbar machen – das ermöglichten die Studenten des Projektseminars zu Joseph Beuys an der Heinrich-Heine-Universität jetzt Kindern mit Migrationshintergrund. In einer Rally konnten die Kinder an verschiedenen Stationen in die Rolle von Beuys schlüpfen und sein Leben und Wirken kennenlernen, indem sie selbst kreativ wurden.