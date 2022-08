Schnäppchen in Düsseldorf : Mit dieser Reste-App gibt es Lebensmittel zum halben Preis

Düsseldorf Der Einkauf im Supermarkt oder in der Bäckerei wird zunehmend teurer. Doch mit „Too Good To Go“ kann man sowohl sparen als auch Lebensmittel vor der Tonne retten. Bei diesen Läden in der Region gibt es die besten Schnäppchen.

Die Preise in den Supermärkten explodieren in letzter Zeit, Produkte in Bäckereien werden teurer und auch die Preise für Gerichte in Restaurants sind auf hohem Niveau. Und dennoch werden oft – zu oft muss man sagen – noch gute Lebensmittel weggeschmissen. Um genau zu sein über 18 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist laut WWF fast ein Drittel aller verbrauchten Lebensmittel.

Sowohl die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise als auch der Ukraine-Krieg und seine Folgen für die weltweite Ernährung machen das Thema Lebensmittelrettung brisanter denn je. Lebensmittel wie Obst und Gemüse werden immer teurer, Produkte wie Mehl und Sonnenblumenöl sind in den Supermärkten Mangelware – das verändert die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln und führt deutlich vor Augen, dass mit den weggeworfenen Lebensmitteln auch bares Geld in die Tonne wandert. Das Planen des anstehenden Supermarktbesuchs, das Checken der Vorräte und die Weiterverarbeitung von Resten rückt aktuell deshalb wieder mehr in den Vordergrund.

Es gibt einige Initiativen, Apps und Unternehmen, die sich genau diesem Problem widmen und Lebensmittelverschwendung bekämpfen wollen. Unter anderem „Too Good To Go“, ein dänisches Unternehmen, das vor sechs Jahren gegründet wurde und sich zur Aufgabe gemacht hat, „die Bewegung gegen Food Waste“ zu werden. Mit Erfolg: Nach eigenen Angaben machen bereits 15.328 Betriebe (Stand August 2022) mit, darunter verschiedenste Cafés, Supermärkte, Bäckereien und Restaurants. Übrig gebliebenes Essen wird für einen wesentlich günstigeren Preis per App angeboten und Nutzerinnen und Nutzer können dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt im Geschäft abholen. In der Regel zahlt man dann nur ein Drittel des regulären Preises und bekommt volle Tüten mit Backwaren, übrig gebliebenem Frühstück vom Hotel, Mahlzeiten von Restaurants oder Lebensmitteln aus dem Supermarkt für kleines Geld.

„Eine Möglichkeit, die viele Nutzerinnen und Nutzer gerade jetzt gerne nutzen“, sagt Victoria Prillmann, eine Sprecherin der App, auf Anfrage unserer Redaktion. Ein Blick auf die Zahlen zeige, dass im letzten halben Jahr die Anzahl der täglich geretteten Portionen kontinuierlich gestiegen ist, von ca. 20.000 auf aktuell ca. 30.000 Portionen pro Tag. Auch die Anzahl der monatlich neu registrierten Personen sei seit Beginn des Jahres vergleichsweise leicht gestiegen.

„Too Good To Go“ – In diesen Düsseldorfer Läden gibt es die besten Schnäppchen

Auch immer mehr Menschen in Düsseldorf sind in den vergangenen Monaten zu Lebensmittelrettern geworden. Seit Jahresbeginn wurden dort rund 76.000 Portionen gerettet – das entspricht einer CO2-Einsparung von 190 Tonnen und damit 1,2 Jahre lang heißem Duschen, erklärt Prillmann. Stand August waren 180 Läden in Düsseldorf dabei, unter anderem Sushi Express, Backwerk, Reformhaus Bacher, Bäckerei und Konditorei Hünemeyer, Ristorante Maranello, Asian Fusion, Hercules Mühlenbäckerei, Ditsch, Nordsee und viele weitere.

Richtig sparen lässt sich vor allem, wenn man sich am Morgen über die App informiert, welche Angebote über den Tag verfügbar sind und diese dann bestellt.

Diese Schnäppchen haben wir entdeckt:

Eine Box verschiedener Sorten Sushi im Wert von 8 Euro für die Hälfte.

Eine sogenannte „Magic Bag“ aus der Cafeteria des Verwaltungsgerichts an der Bastionstraße für 5,30 Euro statt 16 Euro – eine Ersparnis von knapp 67 Prozent.

Ein ganzes Mittagessen (rein vegetarisch) bei ERGO Gourmet Düsseldorf für 3,50 Euro.

Mittagessen in der Kantine des Landesamt für Besoldung und Versorgung an der Johannstraße für 4 statt 12 Euro.

Verschieden Sorten Pizza bei Maranello an der Berliner Allee für 3,50 statt 10,50 Euro.

Bunte Tüte mit Backwaren bei der Back-Factory am Düsseldorfer Hauptbahnhof für 3 statt 9 Euro.

Portion bei Nordsee, die beispielsweise Backfisch- oder Tuna-Baguettes, Räucherlachs-Wallnussbrot oder andere Snacks enthält. Kaufpreis 3,50 statt 10,50 Euro.

Frühstück beim Mercure Hotel, Am Schönenkamp 9, für 3,50 Euro.

Allerdings ist die App nur etwas für experimentierfreudige Menschen, denn es ist nie klar, was einen in der Überraschungstüte erwartet. Es kommt immer drauf an, was an dem jeweiligen Tag übrig ist. Für den Geldbeutel und die Umwelt lohnt es sich aber allemal. Denn ein Rechenbeispiel zeigt: Kauft man pro Woche eine Überraschungstüte gefüllt mit überschüssigen Lebensmitteln im Wert von neun Euro für drei Euro über „Too Good To Go“, spart man im Jahr um die 300 Euro. „Da mit jeder Überraschungstüte durchschnittlich 2,5 kg klimaschädliches CO2 eingespart werden, bewahrt man die Umwelt so außerdem vor circa 130 kg Treibhausgasemissionen pro Jahr“, erklärt Prillmann. „Mit diesem Ausstoß könnte man knapp 3700 km mit dem ICE fahren.“

