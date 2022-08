Nachspiel in Düsseldorf : Hund alleine in der Hitze gelassen – Strafanzeige gegen Halter

Düsseldorf Die Tierrechtsorganisation Peta hat Strafanzeige gegen den Halter erstattet, der seinen Hund trotz Hitze alleine auf einem Balkon in Pempelfort gelassen hatte. Zudem wird ein Tierhalteverbot gefordert.

Am 24. Juli entdeckte ein aufmerksamer Anwohner einen bei großer Hitze ausgesperrten Hund auf einem Balkon eines Hauses an der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort. Das Tier musste über mehrere Stunden ohne Schatten auf dem Balkon ausharren. Da es mehrmals jaulte und bellte, informierte der Mann die Leitstelle des Ordnungsamtes. Nachdem die Einsatzkräfte vergeblich versucht hatten, den Halter zu erreichen, verschaffte sich die Feuerwehr über eine Drehleiter Zutritt zum Balkon und befreite den geschwächten Hund. Er wurde mit Wasser versorgt und in eine Tierklinik gebracht. Der Halter, der durch einen Zettel an der Wohnungstür über den Verbleib seines Hundes informiert wurde, zeigte sich laut Einsatzbericht anschließend uneinsichtig.