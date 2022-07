Gedenken an Opfer des NS-Terrors : Nachkommen erinnern in Düsseldorf an den jüdischen Kantor Leopold Vogel

Carolyn Farina (vorne, 5.v.l.) bei der Zeremonie, Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke (r. neben ihr) sprach Worte des Gedenkens. Foto: Zanin/Stadt

Pempelfort Die Enkelin reiste mit Familie aus den Vereinigten Staaten an. Während der Pandemie wurden in Pempelfort Stolpersteine verlegt, die an das Schicksal ihrer Vorfahren erinnern.

(RP) Während der Corona-Pandemie wurden drei Stolpersteine für die Familie des Kantors der Jüdischen Gemeinde, Leopold Vogel, an der Rochusstraße 9 gelegt. Nun gab es dort eine kleine Zeremonie in Anwesenheit der Enkelin der Familie, die eigens aus den USA angereist war. Begleitet wurde Carolyn Farina von ihrem Ehemann sowie ihren beiden Söhnen und deren Familien.

Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke sprach Worte des Gedenkens an Leopold und Ilse Vogel sowie für Ilses Mutter Emma Hecht, die seit 1937 zum Hausstand gehörte. Ebenfalls anwesend: der jetzige Kantor der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, Aaron Malinsky, der Gebete sprach. Carolyn Farina erinnerte mit bewegenden Worten an ihre Vorfahren. Eine Bewohnerin des Hauses zeigte der Enkelin die Wohnung, in der ihre Großeltern einst lebten.

Leopold Vogel, geboren am 25. November 1895, stammte aus der Region südlich von Kassel. Ilse Vogel wurde am 21. Mai 1905 als Ilse Hecht in Salzkotten in Westfalen geboren. Seit ihrer Heirat 1925 lebten Ilse und Leopold in Düsseldorf. Ihre älteste Tochter Inge kam 1926 zur Welt, Lore folgte 1930. Seit 1937 gehörte auch Sara Vogel, die verwitwete Mutter von Leopold Vogel, zum Hausstand an der Rochusstraße. 1939 gelang es Leopold und Ilse Vogel, ihre Tochter Lore mit nur neun Jahren mit einem Kindertransport nach Großbritannien zu schicken. Etwa einen Monat später konnten die Eltern auch Inge über die Kindertransporte nach Großbritannien in Sicherheit bringen. 1941 zog Ilse Vogels Mutter Emma Hecht in die Rochusstraße.

Die Hoffnung von Leopold und Inge Vogel, auch für sich eine Möglichkeit zur Auswanderung zu finden, erfüllte sich nicht. Am 10. November 1941 wurden beide zusammen mit weiteren 991 Menschen in das Ghetto Minsk deportiert. Sie haben nicht überlebt.