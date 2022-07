Retrospektive : Galerie erinnert an den Künstler Einhard Zang

Gerresheim In 2017 ist der Künstler Einhard Zang gestorben. Thomas Schrage widmet seinem Freund nun eine Doppelausstellung im Art Room Gerresheim.

Am Samstag beginnt in der Galerie Art Room die Ausstellung „Mieze Inc. – Das letzte Kapitel“. Zu sehen sind Werke von Thomas Schrage, einem Mit-Inhaber des Kunstraumes, sowie von Einhard Zang, der 2017 gestorben ist. Die Ausstellung basiert auf einem Werkszyklus, den Schrage und Zang noch zusammen in der Galerie präsentierten. „Bevor wir das Projekt mit einem vierten Abschnitt abschließen konnten, erkrankte Einhard Zang“, sagt Thomas Schrage. Die zwei Freunde arbeiteten noch an der Ausstellung, aber Zang hat den Kampf gegen den Krebs verloren.