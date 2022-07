Arbeitsmarkt : Leichter Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Juli

Düsseldorf In Düsseldorf zeigt sich der Arbeitsmarkt saisontypisch mit einer leichten Steigerung der Zahl der Arbeitslosen zum Ausbildungsende.

Wie die Agentur für Arbeit in ihrer monatlich erscheinenden Statistik angibt, wurden im Juli 2022 insgesamt 23.955 Arbeitslose in Düsseldorf registriert und damit 1.193 Menschen mehr als noch im Vormonat. Dies entspricht einem Plus von 5,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hingegen sind die Zahlen stark gesunken – damals waren 3.584 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, was ein Minus von 13 Prozent ergibt.