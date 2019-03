Fortuna: Oliver Fink erinnert sich an Autogramme auf Unterhosen

Oliver Fink erinnert sich an Autogramme auf Unterhosen

Düsseldorf Die Fortunen sind nicht nur Könige auf dem Platz, sondern auch mit dem Autogrammstift in der Hand.

Fortuna-Kapitän Oliver Fink konnte kürzlich schon mal üben: Die Unterschrift unter seine Vertragsverlängerung bei den Düsseldorfer Elitekickern war die ideale Vorbereitung für die große Autogrammstunde der Fortuna-Erstligamannschaft in der Stadtsparkasse. Mehr als 800 Mal mussten Fink und Kollegen ihre Namen schreiben. „In den Zeiten von Computern, Tabletts und Smartphones ist man es gar nicht mehr gewohnt, analog, also mit dem Stift in der Hand, zu schreiben“, sagte Fink lächelnd. „Nach zwei Stunden Autogramme schreiben merke ich tatsächlich meine Hand.“ Verteidiger Andre Hoffmann sagte: „Hände brauchen wir doch nicht, bis auf die von dem.“ Dabei deutete er auf Torwart Michael Rensing.