@meinduesseldorf bei Instagram: So viel urbane Kunst steckt in Düsseldorf

Düsseldorf In dieser Woche wird es auf @meinduesseldorf auf Instagram künstlerisch: Galerist und Kurator Klaus Rosskothen zeigt, wie er eine Ausstellung vorbereitet.

Egal wie lange Galerist Klaus Rosskothen verreist war, ein halbes Jahr in Indien oder eine Tour durch Brasilien: In seine Heimatstadt Düsseldorf ist er immer wieder zurückgekehrt. Seine Galerie „Pretty Portal“ in Bilk konzentriert sich komplett auf Kunstwerke der Richtung Urban Art, eine Verbindung von klassischen Kunstrichtungen mit Pop, Punk, Graffiti oder Streetart. Die nächste Ausstellung eröffnet am Freitag mit Werken des Pariser Künstlers Ardif. Wie man eine Vernissage vorbereitet, zeigt Rosskothen seit diesem Montag auf Instagram.

Die schönsten Ecken der Stadt – das heißt bei dem gebürtigen Düsseldorfer vor allem Orte mit Urban Art. Dazu zählen Kunstwerke an der Erkrather Straße und Kiefernstraße in Flingern Süd oder an der Ecke Fürstenplatz in Oberbilk. Dort hat sich Künstler Ardif, dessen Tiermotive in Paris, London und New York zu sehen sind, in der Landeshauptstadt bereits verewigt: Der große Waschbärkopf schmückt die Wand der Unterführung an der Corneliusstraße, Höhe Färberstraße.