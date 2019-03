Frauenrunde: Netzwerken mit Schauspielerin Hanna Werth

Düsseldorf Die Schauspielerin Hanna Werth hat sich das Netzwerken unter Gleichgesinnten auf die Fahne geschrieben.

In ihren fünf Jahren in Düsseldorf habe sie eine Menge kreativer, toller Frauen kennengelernt, sagt Hanna Werth. Oft blieb es zu ihrem Bedauern bei oberflächlichen Kontakten, „weil der Blick verengt und auf die Arbeit begrenzt ist“. Das wollte die Schauspielerin ändern und lud im Dezember zu einer ersten Damenrunde. „Ich hatte offenbar einen Nerv getroffen“, stellte sie fest. „Männer pflegen ihre Seilschaften ganz selbstverständlich, unter Frauen gibt es viel nachzuholen.“ Hanna Werth spielt im Düsseldorfer Ensemble („Schwejk“, „Wonkel Anja – Die Show“) und ist seit einem Jahr Mutter eines Sohnes. Beflügelt durch die Resonanz trommelte sie nun zur zweiten Runde im Hotel Friends und fand ein noch größeres Echo. Etwa 20 Frauen kamen, darunter Schauspielerin Lou Strenger. Regisseurin Marlene ist neu in Düsseldorf und hofft auf eine Chance, sich zu beweisen. Elena dreht gerade einen Kurzfilm, Lara studiert literarisches Schreiben und sagt: „Ich wünsche mir inspirierende Impulse.“ Die promovierte Anglistin Annabell wurde Gesundheitsberaterin: „Ich ging durch viele Stürme, musste erst lernen, Müßiggang zuzulassen.“ Nach drei intensiven Stunden waren sich alle einig: „Wir treffen uns wieder.“ Hanna Werth: „Vielleicht ergeben sich sogar gemeinsame Projekte.“