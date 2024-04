Nachwuchs bei bekanntem Düsseldorfer Paar Zweites Baby im Hause Engstfeld ist da

Kerstin Jäckel-Engstfeld ist seit der Geburt ihres ersten Sohnes in Elternzeit. Ende des vergangenen Jahres hatte es Spekulationen gebeben, dass sie bald auf ihren Job an der Spitze des Amtes für Kommunikation zurückkehren könnte – was angesichts des zweiten Kindes nun noch eine Weile dauern könnte. Dem Vernehmen nach könnte es aber noch in diesem Jahr soweit sein.