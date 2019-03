Am 23. März im Schlösser Quatier Bohème & Henkel-Saal in der Altstadt: Bei der Tonight-Party wird das schöne Düsseldorf gefeiert 

Düsseldorf Am 23. März heißt es wieder: Party mit Tonight im Schlösser Quartier Bohème & Henkel-Saal.

Die angesagte Partyreihe „I Love Düsseldorf by Tonight.de“ im Schlösser Quartier Bohème geht am Samstag, 23. März in eine neue Runde. Der Startschuss zur Feier erfolgt um kurz nach 22 Uhr durch den Live-Musiker Raphael Loopro. Stellvertretend für alle, die Düsseldorf ein kunstvolles Gesicht geben, haben die Veranstalter das Artwork der „Urban Art Edition“ in Zusammenarbeit mit den Street-Art-Künstlern L.E.T., ARDIF und der Galerie Pretty Portal gestaltet. Und passend zu diesem Special bekommen die Resident-DJs Dave Kurtis (House & Chart-Mash-ups) und Dimi Hendrix (Party Classics) an diesem Abend Unterstützung von Charly Murphy (Hip-Hop, RnB), der mit bestem urbanen Sound der 1990er und 2000er Jahre die Tanzfläche zum Beben bringen will.